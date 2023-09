Sem clima no PSD, vice-prefeita quer deixar a sigla e se filiar ao MDB de Marcus Alexandre

Após o Partido Social Democrático (PSD) ter recebido o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, e lideranças do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para debater possíveis alianças e estratégias para as eleições municipais de 2024, a atual vice-prefeita Marfisa Galvão, revelou ao ac24horas que deverá deixar a sigla e desembarcar no Glorioso nos próximos dias.

Galvão alega que vai se filiar ao MDB para apoiar a pré-candidatura de Marcus Alexandre. Ela diz também que não há clima para sua permanência na sigla. “Eu entendo que não sou bem-vinda dentro do PSD. Sou querida pela população mais humilde, então tenho muito a fazer por faltar mais de um ano para as eleições. Entendo também que o mandado é do PSD e sou grata, mas meu tempo no partido acabou”, comentou.

Informações de bastidores apontam que a decisão de Galvão ocorreu após o encontro onde o professor e representante do conselho de ética, Coelho Farias, e a vereadora Lene Petecão, ambos do PSD, decidiram colocar seus respectivos nomes como postulantes a vice de Marcus Alexandre, então pré-candidato do MDB. Com isso, Marfisa deixou claro sua insatisfação. “Não tenho interesse nenhum em ser vice dele e nem fazer nenhum acordo, isso é porque ando muito e a população quer a volta do Marcus Alexandre”, afirmou.