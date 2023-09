 O desafio de Alan Rick 

O senador Alan Rick (UB), que como quando foi deputado federal, também, como senador, faz um bom mandato, é um nome certo na disputa do governo em 2026. É apoiado pela tropa de choque formada pelo senador Márcio Bittar (UB), Ulysses Araújo (UB) e o deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS), que representam a extrema-direita. O desafio do senador Alan será levar a sua candidatura além desse nicho, e conseguir ser um nome que represente o plural é não apenas um segmento. A política acreana está cheia de exemplos de que para governador se vota na figura do candidato e não por ser dessa ou daquela ideologia política.

CALOTE ACEITO

A viagem do Lula a Cuba não trouxe nada que ajude o desenvolvimento do país, mas serviu para avalizar o calote de mais de 2 bi da ditadura caribenha, ao dizer que o país só pagará quando puder. Ou seja, nunca!

VAI DESCOBRIR O ÓBVIO

Inócua a proposta do deputado federal Ulysses Araújo (UB), para discutir a morte de policiais no exercício da profissão. Vai conseguir descobrir o óbvio, que foram mortos por bandidos. E não há como criar uma medida preventiva, novas mortes acontecerão, infelizmente.

É CABEÇA DURA

É porque o prefeito Tião Bocalom, é um cabeça dura. Insiste no inviável. Sabe que seu nome não será aceito pelo PP como candidato, e teima em afirmar o contrário. Por mais de uma vez coloquei no BLOG que seria vetado no PP e teria de procurar um novo partido, para disputar a reeleição. Os fatos estão confirmando.

NÃO É NOVIDADE

A presidente do diretório municipal do PP, deputada federal Socorro Neri, ao dizer essa semana em entrevista ao jornalista Itaan Arruda, de que uma candidatura do Bocalom pelo PP está vetada; e que o candidato será o secretário Alysson Bestene (PP), só veio confirmar o que tenho alertado.

PL DE PORTA ABERTA

O senador Márcio Bittar (UB) tem dito que o PL está de portas abertas para o receber, e que não terá dificuldade de ser aceito pela direção nacional.

POSIÇÃO OFICIAL

No próximo dia 22, o diretório municipal do PP vai se reunir em Rio Branco, e tirar uma posição oficial que o partido marchará com a candidatura de Alysson Bestene (PP). Ponto final.

OUTRA HISTÓRIA

Agora, se a candidatura de Alysson Bestene (PP) vai decolar, é outra história, e que só será conhecida pelas pesquisas na campanha.

QUESTÃO DE TEMPO

O PSD ainda não tomou uma posição oficial sobre a aliança com o MDB, para apoiar o Marcus Alexandre (MDB) a prefeito de Rio Branco. Mas todos os ventos sopram neste sentido. O senador Petecão (PSD) apenas empurra a decisão para 2024.

FICOU NAS CALENDAS

Uma aliança do governador Gladson Cameli com o senador Sérgio Petecão (PSD), para estarem no mesmo palanque em 2024, foi para as calendas. Nem o Gladson procurou o Petecão, e nem o Petecão vai procurar o Gladson. Quando não se conversa, alianças não acontecem.

VICE NÃO SE LANÇA

Tenho visto alguns nomes se lançando como opção para ser o vice na chapa do Marcus Alexandre (MDB), mas é um açodamento. Antes de tudo, o vice tem que ser da simpatia do candidato. É um desfecho para o próximo ano.

NADA DE OFICIAL

Tem se falado muito que o secretário Alysson Bestene, é o candidato a prefeito do governador Gladson. Se é de fato o candidato do poder, o Gladson terá que fazer um gesto público incisivo nesse sentido. Deixar o Alysson falando só, não ajuda em nada a candidatura para a PMRB.

BURRICE JURÍDICA

Quando um advogado para se mostrar um machão ataca duramente os ministros do STF, durante a defesa de seu cliente, longe de ajudar, prejudica quem defende, porque irrita o tribunal. Isso se chama burrice jurídica. E ainda têm os toscos que acham o máximo as agressões. E quem paga o pato sendo condenado com penas altas, é o cliente. E a explicação é simples: quem vota são os ministros.

ESTELIONATO ELEITORAL

A minirreforma e a PEC da Anistia, estelionatos eleitorais para beneficiar os políticos, em tramitação no Congresso, não causa surpresa o corporativismo. É por essa e por outras que a classe política aparece com míseros 16 por cento de aprovação na última pesquisa do Datafolha.

LEMBRANDO

Mas, cabe uma ressalva positiva: a deputada federal Socorro Neri (PP) votou contra a imoralidade política.

DÁ CORDA, DEPOIS PUXA

Todos os aliados que tinham cargos no governo e ousaram bater de frente com o governador Gladson, foram varridos do poder e perderam o espaço com a demissão de afilhados. O Gladson se faz de desavisado, vai dando corda, e quando o rebelado menos espera ela puxa a corda dos rebelados.

NEM ELE E NEM NINGUÉM

Os ex-governadores do PT se fartaram de viagens ao exterior. O Gladson segue o mesmo modelo. Mas nem os ex-governadores e nem o Gladson, trouxeram um benefício ao estado, fruto desse turismo bancado.

NEM SE DISCUTE

Os deputados Gerlen Diniz (PP) e Pedro Longo (PDT), foram os líderes do governo que deram certo na função. E, quando na ALEAC existiam várias vozes de oposição qualificadas. Ser líder do governo hoje é mais cômodo, a oposição para valer está restrita ao deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB). Mas, mesmo assim, o Magalhães dá uma trabalheira danada.

EM TESE, UMA VANTAGEM

O Marcus Alexandre (MDB), em tese, leva a vantagem de como ex-prefeito e na sua recente campanha para deputado (depois desativada), ter percorrido todos os bairros de Rio Branco, onde conhece as suas principais lideranças. Isso favorece.

NÃO TIREM

O deputado Jenilson Leite (PSB) não vai conseguir ser candidato a prefeito de Rio Branco, por não ter alianças formatadas. Mas será uma peça importante na próxima campanha, pela excelente votação que teve na capital, quando disputou o Senado.

MULHERES FORA

Na próxima eleição para a prefeitura da capital só teremos homens na disputa. Nenhuma mulher se habilitou a disputar a PMRB. O que é lamentável. Depois, as mulheres reclamam da falta de espaço político.

FIÉIS AO BOLSONARO

Pelos seus votos no STF, o que se nota é que os ministros André Mendonça e Nunes Marques, seguem a cartilha do Bolsonaro, como se não tivesse acontecido a depredação das sedes dos três poderes, sob o brado de golpe militar. São a voz do Bolsonaro e da extrema direita no STF.

FRASE MARCANTE

“A felicidade que uma pessoa pode ter é a de ver, sem inveja, a felicidade alheia”. Bossuet.

FIQUEM COM DEUS

Um bom domingo, e fiquem com Deus!