Mulher morre ao ser atingida por madeira derrubada em vendaval no Acre

Uma aeronave de médio porte caiu na tarde deste sábado (16) na cidade de Barcelos, no interior do Amazonas, deixando 14 mortos. O veículo do modelo Bandeirante levava 12 turistas a bordo, além do piloto e copiloto. A Defesa Civil confirmou que não há sobreviventes. A queda aconteceu por volta das 15h (horário de Brasília) quando o avião tentava pousar na cidade, que fica a cerca de 400 km da capital do estado, Manaus, de onde a aeronave partiu. Os passageiros estavam iam ao local para praticar pesca recreativa e a queda ocorreu por conta do mau tempo, chovia muito na hora do pouso. Em entrevista à CNN, o prefeito de Barcelos, Edson de Paula Rodrigues Mendes, informou que a aeronave foi fretada por um empresário que atua no setor...