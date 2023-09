Idoso sofre mal súbito e morre ao sair de posto na Via Chico Mendes

O Progressista fez uma grande festa em Xapuri nesse sábado, 16, para receber novos filiados, entre eles o advogado Maxsuel Maia, lançado como pré-candidato do partido às eleições municipais do ano que vem. O evento contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis e do secretário-geral do partido, Lívio Veras, além do líder do governo na Assembleia Legislativa (Aleac), deputado Manoel Moraes. Alguns vereadores, como Kaíco Roque, que era do União Brasil, e o presidente da Câmara, Eriberto Mota, vindo do PSB, além da vice-prefeita, Maria Auxiliadora, ex-União Brasil, também se filiaram ao partido neste sábado. Com 37 anos de idade, Maxsuel Maia apareceu para a política a partir do trabalho de assessoramento jurídico que vem realizando nos últimos anos tanto para o deputado Manoel Moraes quanto para o município...