Aniversário de Cruzeiro do Sul e Festival da Farinha terá obras e títulos definitivos de terra

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, e o vice, Henrique Afonso, reuniram autoridades e a imprensa nesse sábado, 16, no Centro Cultural Cordélia Lima, para o lançamento oficial da programação do 119° aniversário do município e 6 °Festival da Farinha do município.

A programação dos eventos tem início nesta segunda-feira, 18, se estendendo até 1° de outubro. Além das festividades, terá inauguração de obras e entrega de equipamentos agrícolas e Títulos Definitivos de Terra.

Haverá ainda a inauguração da Escola Lucilete Gomes, na Comunidade São Luis, inauguração do Mercado Popular – José

Alves de Souza, Zeca Valdomiro, inauguração das Pensões do Mercado

Beira Rio – Vereador Francisco Ferreira de Vasconcelos — Cariri, entrega da Unidade de Saúde Adauto Batista, na Vila Liberdade e reinauguração da UBS Jesuíno Lins. A prefeitura também vai entregar Títulos Definitivos de terra para 250 moradores do Bairro Aeroporto Velho.

Zequinha Lima assinará ordens de serviço da construção da casa de passagem do trabalhador rural e do Centro Administrativo da Vila Santa Luzia. Também entregará equipamentos agrícolas.

Na parte de entretenimento, tem a escolha da realeza ds festa e shows no palco principal e alternativos. Dia 27, o show é da Banda Bonde do Forró, dia 28, aniversário de 119 anos da cidade, será realizado um desfile cívico militar com 80 instituições. Dia 29, Vitória Freitas e Deavele Santos sobem ao palco e Isadora Pompeu encerra o evento no dia 30, no final da Marcha para Jesus.

O gestor agradeceu aos parceiros, como o governo do Estado e a Associação Comercial, pela realização dos eventos. “Nossa economia vai agradecer muito e o que a gente tem de melhor será apresentado nesses dois eventos, como nossa riqueza cultural, nossas potencialidades turísticas e de produção. Na parte de entretenimento, no ano passado, tivemos nossos artistas locais e este ano estamos trazendo artistas nacionais. Encerrarmos o evento com a Marcha para Jesus”, citou o prefeito Zequinha Lima.

O presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Luís Cunha, enfatizou o aquecimento da economia a partir dos eventos. “Negócios são oportunizados a partir do nosso principal produto econômico e nossa identidade cultural, que é a farinha. Este ano o formato dá maior visibilidade e espaço para as empresas e o evento é oportunidade de negócios para todos. Agradecemos”, destacou.

O primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior, ressalta que os deputados vão garantir, por meio das Emendas Parlamentares, recursos para garantir casas de farinha automatizadas para os agricultores. “Mecanizando as casas de farinha vamos aumentar e melhorar a produção. E quanto aos eventos, com certeza serão um sucesso”, pontuou o parlamentar.

O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado estadual Pedro Longo e vereadores de Cruzeiro do Sul, participaram do lançamento.