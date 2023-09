Mutirões de cirurgias devem ser “plano de governo”, diz Sesacre sobre Opera Acre

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) firmou um aditivo da especialidade de Urologia com o hospital Santa Juliana pelo projeto Opera Acre para dar andamento à fila de cirurgias que está reprimida há algum tempo e começou a chamar pacientes que esperam para a realização desse procedimento complexo.

Essa medida, no entanto, faz parte de um esforço que o governo do estado vem fazendo, segundo o secretário da pasta, o médico Pedro Pascoal, para que os mutirões não sejam eventos pontuais, mas se tornem uma ação contínua. Segundo ele, no ano, já foram realizadas mais de 10 mil cirurgias.

“Eu sempre friso que é um compromisso do governo transformar os mutirões de cirurgias em um plano de ação contínua para beneficiar a população. O governador determinou que não fosse um evento pontual, emergencial, mas sim um plano de governo. E no ano já foram mais de 10 mil cirurgias realizadas”, disse.

De acordo com a Sesacre, uma média de 840 pacientes serão atendidos até o final do ano, por meio desse convênio, para zerar a demanda reprimida (de Urologia). “As cirurgias começaram nesta sexta-feira, 15, no hospital Santa Juliana, e seguirão pelo restante do ano, será sequencial”, informou a assessoria do secretário de Saúde.

Ao ac24horas, Pedro Pascoal lembrou que o aditivo com o Santa Juliana foi possível “graças a um recurso financeiro disponibilizado na época em que a vice-governadora era senadora, nós conseguimos contratualizar e garantir uma assistência para nossa população. São mais de 800 pacientes que aguardavam na fila para realizar procedimentos urológicos.”

Entre as principais especialidades abrangidas pelos mutirões, estão as cirurgias ginecológicas, proctológicas, urológicas e gerais, que foram realizadas no interior do estado, mas também na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) e no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco. Vale destacar que os mutirões não envolvem apenas as cirurgias, mas também exames e outros procedimentos.