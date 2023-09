Rio Branco e Cruzeiro do Sul recebem edições do Energisa na Comunidade neste sábado

Esta semana foi pródiga em fatos que demonstram o horror de viver sob regimes tangentes à democracia. A lista é extensa. Tivemos, assim, por cima: as estrepolias do Lula da Silva e da Canja, digo, Janja, em viagem à Índia; o menosprezo do presidente à tragédia gaúcha; as declarações horrorosas e mal remendadas em favor de Putin; os mentidos e desmentidos os ministros Dino (Justiça) e do Toffoli (STF) em relação aos documentos da ODEBRECHT; as provas indecentes de que agentes do governo na CPMI de 8 de janeiro combinam depoimentos com inquiridos; as novas e medonhas incursões do STF na seara parlamentar do Congresso Nacional transformando-o a cada dia em casa de tolerância visando normalizar o aborto, precarizar a propriedade privada e dar mamadeira a sindicatos; a compra descarada...