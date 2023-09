Prefeitura garante pagamento de salários atrasados após paralisação de garis

O Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul será realizado de 27 a 30 deste mês de setembro com shows nacionais, escolha do Rei e Rainha e, pela primeira vez dentro do evento, a Marcha para Jesus. Já estão confirmados para abrir a festa no dia 27, a Banda Bonde do Forró. No dia 28, aniversário de 119 anos do município, não haverá show. No dia 29, Vitória Freitas e Deavele Santos sobem ao palco e Isadora Pompeu encerra o evento no dia 30, no final da Marcha para Jesus. Os shows serão realizados no palco principal no Gamelão da Praça Orleir Cameli e os artistas locais vão se apresentar nos palcos alternativos. Um deles será montado em frente à Casa do Artesão. A semifinal da escolha do Rei e...