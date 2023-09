“Ficaria feliz em ter o Alysson de vice”, diz Bocalom 

O prefeito Tião Bocalom tem uma fórmula para acabar a disputa dentro do PP, entre ele e o secretário Alysson Bestene, pela indicação do nome que disputará a PMRB, no próximo ano. Pela sua fórmula, a chapa ideal seria formada como ele na cabeça e tendo o Alysson como seu vice. Bocalom, entretanto, nega que tenha feito ou vai fazer qualquer movimento neste sentido no momento. Diz que respeita a posição de Alysson em ser candidato a prefeito, e vai deixar o barco correr para a decisão acontecer no final do segundo tempo do início da convenção municipal e da campanha política, em 2024. “O meu foco atual é o trabalho, política vou tratar no ano que vem, mas não posso deixar de registrar que ficaria muito feliz se o Alysson aceitar ser o meu vice. Ele já foi vice na minha chapa em que fomos roubados, na eleição para a prefeitura, em 2012”, ponderou ao BLOG.

Mesmo dizendo não ter feito conversa ou movimento no sentido de formação dessa chapa, o seu chefe da Casa Civil, Valtim José, ligou essa semana para o secretário-geral do PP, Márcio Pereira, propondo a composição. Uma decisão que passe por este cenário tem uma pedra no caminho: a presidente do diretório municipal do MDB, deputada federal Socorro Neri (PP), que descarta avalizar uma chapa na qual o prefeito Tião Bocalom esteja dentro. Enquanto seu lobo não vem, o PP continuará com dois nomes para a disputa da PMRB.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Positiva e necessária que a proposta do deputado Afonso Fernandes (PL) da criação de um juizado especial para julgar conflitos agrários, seja efetivada. Além de que, serviria também para ajudar o governo e prefeituras fazerem as regularizações fundiárias de suas áreas. Não é só dando discurso na tribuna da ALEAC que se ajuda a população, mas criando mecanismos como o proposto.

LEVANDO AOS MUNICÍPIOS

O deputado Afonso Fernandes (PL) disse ontem ao BLOG que, também, está fazendo um trabalho com os prefeitos para se unirem ao governo, para uma grande campanha de regularização fundiária. Essa semana esteve com o prefeito de Plácido de Castro, professor Camilo, tratando do assunto. Quer levar o debate a outros municípios.

AVIVANDO A LEMBRANÇA

O presidente do PT, Daniel Zen, disse ontem em nota que alguém tem de lembrar ao líder do governo, deputado Manoel Moraes (PP), que nos governos do PT foram construídas 20 mil casas, uma média de mil por ano. “Só no governo do Tião Viana foram entregues 14 mil casas, a maioria na cidade do povo”, enfatizou Zen. Aproveitou para alfinetar Moraes, lembrando que na época, ele integrava a base do governo e participou de várias solenidades de entregas de casas. A nota foi uma resposta a uma fala do líder do governo essa semana na ALEAC, na qual acusou o PT de não ter atuado para combater o deficit habitacional no estado.

CONTABILIDADE PARA O FUTURO

O argumento que os aliados do prefeito Tião Bocalom usa para tentar convencer o Alysson Bestene a ser o vice da chapa para a prefeitura, é que ambos seriam eleitos, Bocalom ficaria dois anos na prefeitura, se afastaria em 2026 para disputar uma das vagas para o Senado, e o Alysson viraria prefeito. Nessa contabilidade, faltou um componente importante: combinar com o eleitor.

É CEDO PARA DECIDIR

O deputado federal Ulysses Araújo (UB) confirmou ontem ao BLOG que de fato recebeu convite do REPUBLICANOS, PL e União Brasil, para disputar a prefeitura da capital, e que antes de uma decisão tem que entabular conversas com as lideranças que ajudaram na sua eleição. Na sua visão é cedo para essa discussão, antes de se saber como ficarão as composições partidárias do próximo ano.

QUEREM DEFINIR LOGO

Essa semana aconteceu uma conversa em Brasília, em que estavam o senador Alan Rick (UB), deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS) e o senador Márcio Bittar (PL), com o deputado federal Ulysses, para lhe convencer do lançamento da sua candidatura ainda este ano. Pelo visto, não deu certo.

FURANDO O BLOQUEIO

Mas, nem tudo são flores no campo da direita. O senador Márcio Bittar (UB) tem feito movimentos furtivos para tentar filiar o prefeito Tião Bocalom no PL, partido que comanda no estado. Isso ocorrendo, formaria uma dobradinha para o Senado com Bocalom em 2026.

VAZIA E EVASIVA

A Nota dos Pastores evangélicos, defendendo o indefensável, do uso de um espaço cultural do estado por uma igreja para fazer um culto por 24 horas, foi vazia, evasiva e sem sentido. O estado é laico. As igrejas têm seus templos para suas atividades religiosas. Os movimentos culturais têm, sim, o direito de ir ao MP denunciar o caso. O espaço foi cedido pelo presidente da FEM, Minoru Kinpara, que também é evangélico. Culto, o Minoru sabe que não poderia ceder um setor cultural para atividades de uma igreja.

SÓ DEUS SABE

O estádio Arena da Floresta vai virar mais um ano sem atividades esportivas, por ter sido abandonado na gestão do Gladson. Quando será entregue para a prática desportiva novamente, só Deus sabe. É um fato vergonhoso para o esporte acreano.

O PROBLEMA É LIBERAR

O governador Gladson sancionou o projeto que autoriza o governo a fazer repasses financeiros aos clubes profissionais de futebol. Até aí, morreu Nero! O problema é saber se de fato o dinheiro será liberado, e quando.

SÓ NO CONSENSO

Quem circula próximo da ex-prefeita Leila Galvão me revelou ontem que, ela somente será candidata a prefeita de Brasiléia se for nome de consenso dentro da oposição. Fora isso não disputará a eleição.

FESTA SEM ANÚNCIO

O PSD fará amanhã (16) uma festa política para recepcionar o ex-prefeito e candidato a prefeito pelo MDB, Marcus Alexandre, na Tenda Amarela. seu local de reuniões. Mas não será feito nenhum anúncio de aliança política. O senador Sérgio Petecão (PSD) diz que decisão sobre alianças, só no próximo ano.

VAGAS NA SAÚDE

A PMRB se prepara para até o fim do ano fazer um concurso na área da Saúde, para criar um quadro permanente de profissionais da área médica.

PAGANDO POR SEGUIR UM LOUCO

Não comemoro a condenação de ninguém. Mas os três primeiros réus julgados pelo STF, que pegaram penas de 14 e 17 anos, cavaram seu caminho ao seguir um louco de extrema-direita que os ludibriou criando a falsa expectativa que se fossem para a rua, os militares iriam juntos e dariam um golpe ditatorial. Os militares não entraram no jogo e sobrou para a turba que invadiu e depredou as sedes dos três poderes, em Brasília. E o Bolsonaro e seus familiares estão livres, leves e soltos. Quem tem burro não compra cavalo, diz o ditado.

NÃO É PARA AGRADAR

Os extremistas de direita vibraram com a fala de um desconhecido advogado, que na defesa de seu cliente no STF, disse que os ministros são odiados pelo Brasil. Ninguém faz justiça para agradar ninguém, mas para fazer justiça. E foi dado o amplo direito de defesa a todos condenados.

CONTINUAM NA CAMPANHA

O problema é que a eleição acabou, o Lula já foi empossado, e a ala mais radical do bolsonarismo ainda não acredita que foi derrotada e permanece no palanque destilando ódio.

FALANDO NO LULA

A sua aceitação popular não chega nem perto dos índices positivos que teve nos dois primeiros mandatos, que batia nos 70% de aprovação. Pela pesquisa do Datafolha tem apenas 38% entre Ótimo e Bom, e 31% de rejeição. O que melhorou no governo do Lula é que não há mais a pregação do ódio e que as medidas econômicas estão indo no caminho certo. Mas é pouco, muito pouco, para quem se elegeu com o mote de salvador da Pátria. Tem que melhorar muito a sua popularidade.

A OBRA TEM MÃE

Tenho visto muitas menções da comunicação do governo Gladson sobre a obra da Orla do 15, mas nenhuma linha sobre quem conseguiu e liberou o recurso para o empreendimento. Essa obra tem uma mãe que se chama Vanda Milani. Não importa que seu grupo esteja rompido com o governo. Não fosse a sua ação como parlamentar federal, a obra nem existiria.

CONVERSAS POLÍTICAS

O presidente do MDB, Flaviano Melo, tem tido várias conversas com o deputado federal Eduardo Veloso (UB). Mas nega que passe por uma discussão sobre o vice na chapa do Marcus Alexandre.

NA CASA DOS DEPUTADOS

Os deputados ainda não cairam na realidade de que, as famílias expulsas da invasão do Irineu Serra estão acampadas na porta da ALEAC e não na porta do Palácio Rio Branco. E que isso é uma mancha na imagem de todos os parlamentares. O cenário horrendo de famílias inteiras abandonadas, não pode ser visto como algo natural.

MAIS PRÓXIMO

O assessor mais próximo e influente junto ao deputado federal Ulysses Araújo, é o ex-secretário de Segurança, Paulo César.

LUTA DO ALAN

Conseguir aprovar um projeto que permita a que companhias de outros países operem fazendo conexões em estados da Amazônia, é nova luta do senador Alan Rick (UB) para aumentar a concorrência e baixar o preço das passagens. Não adianta ter o aumento de voos nacionais para o Acre, se o preço das passagens continua alto. O Alan tem sido pragmático nas suas ações parlamentares.

FRASE MARCANTE

“As pessoas tendem a colocar palavras onde faltam idéias”. Goethe