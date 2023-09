Deputada Michelle Melo realiza sessão alusiva à luta contra o câncer infantojuvenil

No mês que simboliza a luta contra o câncer infantojuvenil, a deputada Dra. Michelle Melo realizou na manhã desta sexta-feira, 15, uma sessão solene alusiva ao Setembro Dourado.

A sessão realizada no plenário da Assembleia Legislativa, contou com a presença de várias referências atuantes na saúde como a Dra. Valeria Pereira Paiva, Dra. Ariela Fernanda, a representante de doenças crônicas da rede Liliane Maia, Dr Rafael Carvalho atual representante do UNACON, entre outras autoridades.

O Setembro Dourado é uma campanha que faz alusão ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil (DNCCI), razão pela qual a Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer (CONIACC) criou a campanha supracitada.

A deputada Dra. Michelle Melo, ressaltou a importância da sessão.

“Temos compromisso com essa causa. E hoje queremos prestigiar esse trabalho que pouca vezes é visto. Hoje vamos escutar sobre essa luta do bem e que salva vidas de vários acreanos,” relatou a deputada.

Assim como nos países desenvolvidos, no Brasil, o câncer já representa a primeira causa de morte (8% do total) por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos.

Rafael Carvalho, gerente de assistência e médico oncologista do UNACOM, falou sobre os desafios de trabalhar com o tratamento de câncer no Acre.

“Nosso trabalho é lutar para mudar a história do desfecho da luta contra o câncer, que naturalmente é a morte. Quero agradecer a deputada Michelle Melo, pelo convite e pelo espaço. Admiro o trabalho de cada uma pessoa que está aqui. Trabalhar com câncer no Acre é um grande desafio,” declarou.

O câncer infantojuvenil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo. Diferentemente do câncer do adulto, o câncer infantojuvenil geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação.

Dra. Valeria Pereira Paiva, uma das principais especialistas da região, falou sobre dados relacionados a estimativas e incidência de câncer no Brasil.

“Quero agradecer e parabenizar a deputada Michelle Melo, por essa iniciativa. É muito importante apresentar para à população as estimativas que apontam que no Brasil, para o triênio de 2023 a 2025 aponta que ocorrerão 704 mil novos casos”, afirmou a especialista.

A especialista falou ainda sobre o apoio necessário para continuar na luta contra o câncer no Acre.

“Precisamos acreditar que o Acre é capaz de vencer essa luta. Precisamos mostrar para o poder executivo e legislativo que a gente precisa de apoio para continuar lutando e alcançar bons resultado”, disse a Dra. Valéria Paiva.

Durante a sessão, uma das falas mais emocionantes foi da jovem, Emilly Tayná, que conseguiu vencer a luta contra o câncer.

A jovem que está curada da doença, declarou na época não tinha noção da luta que iria passar.

“Eu tinha 14 anos na época e não tinha noção da seriedade da doença. Comecei o tratamento contra um tumor de 7 centímetros. O câncer é uma luta de fato. O tratamento é importante. É agressivo, mas cura. Já tenho 10 anos curada e agradeço muito por isso. O tratamento precoce é muito importante para a cura. Acreditem e nunca percam a esperança”, finalizou.