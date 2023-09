Criminoso usa arma de brinquedo e acaba ferido a tiro em tentativa de assalto

O menino Italo Natan, de 2 anos, morreu nesta quinta-feira, 14, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, com suspeita de febre-amarela. Contudo, o resultado do exame para comprovar ou não a doença, será enviado pelo Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará, e só deve ficar pronto em 20 ou 30 dias. A morte se deu por encefalopatia hepática grave pelo quadro de insuficiência hepática fulminante. O menino morava em uma comunidade ribeirinha do município de Guajará, no Amazonas e esteve internado no Hospital Municipal até ser levado para o Hospital em Cruzeiro do Sul nesse último final de semana. O médico pediatra Rondney Brito, que atendeu a criança, conta que ele chegou à unidade hospitalar de Cruzeiro do Sul com...