Após PF negar denúncia, OAB recua e trata caso de Michelle Melo como “supostas ameaças”

A Ordem dos Advogados do Brasil seccional Acre (OAB-AC) se manifestou após a Polícia Federal negar a existência de denúncia da deputada estadual Michelle Melo acerca de uma ameaça, ainda não detalhada. A instituição agora recua e trata a denúncia da parlamentar como “suposta”.

Na quarta-feira, 6, Michelle afirmou que foi ameaçada por meio de uma ligação telefônica anônima. A parlamentar garantiu, na tribuna da Aleac, que iria denunciar o caso às autoridades. No entanto, a Polícia Civil negou a existência de qualquer registro de ocorrência. Perguntada sobre o assunto, a deputada justificou a falta de ocorrência da Polícia Civil dizendo que fez a comunicação do crime à Polícia Federal.

A reportagem procurou instituições que lançaram nota de apoio à deputada depois que ela disse ter sofrido uma ameaça, mas somente a OAB/AC quis se pronunciar. No dia 6 de setembro, a instituição lançou em seu site uma nota de solidariedade (disponível na íntegra aqui), que em resumo, diz: “A OAB Acre repudia as ameaças sofridas por parte de fontes ainda não identificadas e acompanhará a apuração do caso e espera que as autoridades policiais possam dar a resposta necessária”, disse o comunicado assinado pelo presidente da OAB no Acre, Rodrigo Aiache.

Ontem, 14, a instituição mudou o tom e tratou a informação de Michelle Melo como suposição, mas disse que não fará juízo de valor sobre o não registro do Boletim de Ocorrência: “A OAB/AC se manifestou especificamente com relação às supostas ameaças narradas pela deputada. O fato de ter ou não registrado Boletim de Ocorrência diz respeito somente à deputada e não cabe à OAB/AC fazer juízo de valor”, disse, por meio de sua assessoria de imprensa.

“Fiz a oitiva e o depoimento na Polícia Federal, tanto da ameaça quanto do motivo dela. Algo tão sério quanto uma ameaça a uma parlamentar, achei melhor fazer as denúncias cabíveis na esfera federal”, alegou Michelle. No entanto, a Superintendência da Polícia Federal do Acre também negou que haja em seus registros qualquer comunicação de crime que tenha como vítima a parlamentar.

O comunicado da Polícia Federal caiu como uma bomba nos bastidores políticos do Acre, causando deduções de que a deputada teria faltado com a verdade sobre ter recebido ameaça. No momento, a mesma estava em meio a uma disputa retórica com o que chamou de “núcleo duro” do governo estadual. Após matéria do ac24horas, que trouxe o assunto em primeira-mão, Michelle Melo silenciou sobre o caso.