Uma pessoa é presa com 18 quilos de cocaína levados de Cruzeiro do Sul à Capital

O estado do Acre superou nesta quarta-feira, 13, os 3 mil focos de queimadas em 2023, de acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Mesmo assim, o número é 58% menor que o registrado no ano passado no mesmo período - 3.050 (2023) contra 7.299 (2022). Em setembro, são 1.402 focos de queimadas, dos quais 235 ocorridos nas últimas 48 horas antes da última atualização. Para comparação, em setembro do ano passado foram 6.693 detectados pelo satélite de referência do INPE – o AQUA Tarde, da Agência Espacial Americana (NASA). Feijó, que em 2023 acumula 747 focos de queimadas, o que corresponde a 24,5% do total do Acre, é o município com mais detecções. No mês de setembro, é um dos 10 do Brasil...