Presidente da OCB diz que regularização fundiária e economia dificultam o cooperativismo no Acre

O presidente das Organizações das Cooperativas Brasileiras (OCB), Valdemiro Rocha, participou do programa Boa Conversa transmitido pelo ac24horas nesta quinta-feira, 14, e abordou temas acerca do cooperativismo.

Rocha iniciou dizendo que o foco da OCB é fortalecer as cooperativas no Acre. Segundo ele, o princípio do cooperativismo é juntar empresários em prol dos objetivos. “Se não consegue alcançar algo sozinho, se justifica se juntar com no mínimo 30 pessoas para alcançar o resultado econômico”.

Sobre os gargalos que dificultam o cooperativismo no Acre, o presidente da OCB citou que um deles é a regularização fundiária na área urbana e rural, além da economia do contracheque. “Você precisa ter acesso a crédito, seja bancos ligados ao governo ou ao Sicredi, mas, se não tem regularização, não temos garantia real, não tem acesso a crédito e assim não consegue desenvolver”, explicou.

Valdemiro também destacou que o renascimento do cooperativismo da castanha, borracha, ocorreu por meio de políticas públicas. “A Cooperacre está exportando para mais de 10 países. O governo tem melhorado para o arcabouço legal e tem facilitado o processo”, disse.

Além disso, o presidente contou que caso o produtor de café venda no Estado, existe a diminuição de impostos. Segundo ele, o governo e prefeitura podem colaborar no fortalecimento do setor. “Quando o governo quer, consegue fomentar e aquecer o cooperativismo”.