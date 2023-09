Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo da Seinfra para apresentação de documentos

O governo do Estado do Acre informou por meio de nota pública que o pagamento do primeiro lote do aluguel social das famílias cadastradas nas terras públicas do Irineu Serra já começou a ser feito e que até esta sexta-feira, 15, todas as famílias que estão com contrato assinado receberão o benefício. O benefício será concedido às famílias cadastradas durante o processo de reintegração de posse, ou seja, que de fato habitavam nas terras públicas invadidas, e que entregaram a documentação exigida junto à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). “Em levantamento realizado pela SEASDH, foi constatado que de 209 famílias cadastradas no aluguel social, apenas 33 tiveram pagamento aprovado no primeiro lote por atenderem todos os requisitos”, diz a nota. As demais estão com alguma...