Com mais de 150 famílias afetadas por temporais, Festival do Coco é cancelado em Mâncio Lima

Por causa dos vendavais e a destruição causada nos temporais que atingem a cidade de Mâncio Lima (AC) nos últimos dias, a prefeitura anunciou nesta quinta-feira, 14, o cancelamento do Festival do Coco, que estava marcado para ocorrer de 3 a 5 de novembro.

No Complexo Esportivo Totão, onde o evento é realizado, o prejuízo estimado é de R$ 300 mil. A cobertura do palco foi retorcida e mais de 50 toneladas de aço caíram em cima do camarim.

“O foco é atender as famílias neste momento difícil de três vendavais seguidos, agora em setembro, por isso, cancelamos o Festival do Coco”, declarou o prefeito, Isaac Lima.

Após percorrer as áreas atingidas, foram contabilizadas cerca de 150 famílias diretamente afetadas pelos temporais.

A gestão está levantando a quantidade de imóveis atingidos e o prejuízo causado para reconstruir e amenizar o estrago das casas e estruturas públicas danificadas por três vendavais em setembro. A prefeitura decretou Estado de Calamidade, que será editado incluindo os danos nas zonas urbana, além da rural.

“Até sexta-feira (15) teremos o levantamento de todos os danos e necessidade. Nós já decretamos Estado de Calamidade e estamos em busca de recursos dos governos federal e estadual e de nossos parlamentares para amenizar a situação das famílias afetadas”, relatou Isaac.

Este foi o terceiro vendaval que atingiu o município no mês de setembro e mais de 150 famílias nas zonas urbana e rural foram atingidas com destelhamento de casas e outros danos. Espaços públicos, como praças, escolas e o Estádio Totão, também foram danificados.

A coordenadora da Defesa Civil Municipal, Adriana dos Santos, diz que há uma equipe na prefeitura fazendo o cadastramento das pessoas atingidas e dos danos causados para que a prefeitura possa auxiliar as famílias.

Na cidade, além do Centro, os bairros mais atingidos pelo forte vento e chuva foram o Cobal, São Vidal e São Francisco, onde árvores foram derrubadas e coberturas de casas, marquises e placas foram arrancadas. Em alguns pontos, a fiação foi rompida e o fornecimento de energia elétrica foi interrompido.

Na zona rural, os maiores estragos foram registrados nos Ramais do Feijão Insosso, Do Vinte, Do Queiroz, Do Gerino, Ramal do Banho, Do Zé Felipe e o Ramal do Batoque.

Não há notícias de feridos ou mortos nos três casos.