Acre recebe alerta de ventos a 60 km/h e chuva de até 50mm nesta quinta-feira (14)

Nos dias 19, 20 e 21 de setembro, o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) vai realizar uma edição do Projeto Cidadão na Terra Indígena Puyanawa do Barão, no município de Mâncio Lima. Junto com os parceiros, o tribunal vai atender cerca de 500 pessoas. A ação será desenvolvida em parceria com o Ministério Público e o governo do Estado. Por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o governo vai garantir a emissão da primeira e segunda via da nova Carteira de Identidade Nacional. Os indígenas, que já tiverem a Certidão de Nascimento com o sobrenome do seu povo, já receberão suas identidades conforme sua etnia. O Ministério Público do Estado do Acre também será parceiro do TJAC na terra indígena. Terras indígenas e áreas ribeirinhas O...