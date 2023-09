A juíza de plantão

A Marcha Para Jesus 2023, em Rio Branco, reuniu, neste sábado, 9, cerca de 10 mil cristãos, segundo a Associação dos Ministros Evangélicos do Acre - Ameacre. O evento, que iniciou às 16:20h sob ameaça de temporal, percorreu a rodovia Chico Mendes das proximidades do Calçadão da Gameleira até o estádio Arena da Floresta, onde acontece o show da artista gospel Isadora Pompeu. Autoridades políticas não puderam acessar os dois trios elétricos que acompanharam a multidão e tiveram que acompanhar o evento a pé. A organização da Marcha Para Jesus tenta reverter a imagem de movimento bolsonarista habitual do evento nos últimos anos. Diferente de outros anos, onde veículos adesivados, camisas personalizadas e outros itens faziam menção ao então presidente Jair Bolsonaro, o verde amarelo presente na Marcha Para Jesus...