Sipam prevê tempo abafado com possibilidade de chuva no período da tarde

As mulheres entre 25 a 69 anos que moram em Cruzeiro do Sul já podem procurar as unidades de saúde e fazer o cadastro para realização dos exames de mamografia e de câncer de colo de útero na Carreta do Hospital do Amor. Para o exame do preventivo, devem agendar exames as mulheres entre 25 e 64 anos e para a mamografia, as de 50 e 69 anos. Para fazer o agendamento, devem levar a Carteira de Identidade, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. "A Carreta do Hospital do Amor ficará no estacionamento da sede da secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Copacabana, para a realização dos atendimentos. Ainda não temos o dia certo, mas é importante que as mulheres já procurem sua unidade de saúde de referência...