Prefeitura orienta base a manter veto à programa de cuidados à pessoa com fibromialgia

A prefeitura de Rio Branco enviou emissários à Câmara Municipal nesta quarta-feira, 13, para orientar a base do prefeito Tião Bocalom a manter o veto integral ao projeto de lei que institui no âmbito do municipal o Programa de Cuidados para Pessoas com Fibromialgia (PCPF).

Segundo a parlamentar, o programa já aprovado na Casa visa oferecer serviços para o diagnóstico e tratamento da Fibromialgia, melhorando a qualidade de vida das pessoas com a doença, ampliar o acesso das pessoas com Fibromialgia, qualificando o atendimento no SUS, para esse grupo, desenvolver campanhas e publicidades com a finalidade de disseminar o programa e ampliar o acesso ao tratamento das pessoas com Fibromialgia.

No entanto, a gestão considera a matéria inconstitucional e decidiu vetar por meio do Diário Oficial. O veto deve ser votado em plenário ainda na sessão de hoje.