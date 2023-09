Os caminhos de Alysson Bestene na disputa da prefeitura

Alguém já disse, que na política, é como na oração de São Francisco, é dando que se recebe. O secretário Alysson Bestene (PP), não vai decolar a sua candidatura a prefeito de Rio Branco, se não se aproximar mais do povão. E isso não vai acontecer se continuar na SEGOV, onde só chegam pepinos e não dá visibilidade política a ninguém. Não adianta a turma do governo ficar lhe bajulando, que é o melhor político do mundo. E não conte com o Gladson para lhe transferir votos, os seus votos são pessoais e intransferíveis. Tem que cavar seu próprio caminho. Se quiser se projetar, terá que ocupar uma secretaria mais operativa, e que tenha ações que possam lhe colocar em contato com o eleitorado da periferia. A classe média, cargos de confiança, que batem palmas para ele, não elegem ninguém. Quem elege é o eleitorado do andar de baixo. Então, nos caminhos do Alysson Bestene, estão: se continuar na SEGOV dê adeus para a chance de decolar sua candidatura, e só lhe resta ir para uma secretaria que o projete como um tocador de obras. O resto é firula para lhe agradar.

MISÉRIA SEM POLÍTICA

A situação das famílias acampadas na entrada da ALEAC não é movida por política, mas pela pobreza e miséria. E não é com firulas, caras e bocas, que o problema será resolvido. O quadro é vergonhoso para o governo e deputados, que se limitaram até aqui a fazerem de conta que nada existe.

CALADO POR RESPOSTA

Não tivesse visto o secretário de Ação Social, Pastor Alex, bradar orações e gritar aleluia na Marcha para Jesus, diria que é mudo. O moço não abriu a boca para falar sobre o problema do acampamento na ALEAC, assunto da sua competência.

ALINHAR AS AÇÕES

O governador Gladson precisa alinhar as ações do seu governo, para colocar um ponto final nas pautas negativas. Há mais de 30 dias a ponte metálica está interditada e não se conhece uma ação concreta para solução do problema, que tem tornado o trânsito no centro da cidade um inferno. Não adianta fazer cara de paisagem, que o problema é grave e mexe com o dia da população.

VIROU ROTINA

Os assaltos praticados pelos sem tetos drogados que circulam pelo centro da cidade, vou voltar a bisar; virou uma triste rotina. E não me venham com o lenga-lenga de falta de políticas públicas. Vá a polícia tocar num bandido desse, que vai ser enquadrada em crime de tortura pelos protetores de bandidos. O centro é a nossa cracolândia. A Praça Plácido de Castro virou um perigo. Para vergonha geral. E deixando os que circulam no local e os donos de bancas de comércio, inseguros.

SALVA O CONTRADITÓRIO

O que ainda se salva na Câmara Municipal de Rio Branco como oposição, é a vereadora Elzinha, uma voz solitária. O restante tem como comportamento bater palmas a tudo o que o prefeito Tião Bocalom fala.

VERSÃO DAS PALMEIRAS

Falando no prefeito Tião Bocalom, ele me mandou ontem, uma postagem para explicar que as palmeiras imperiais que são derrubadas, é porque estavam prestes a cair, o que poderia causar danos a veículos e pedestres que passam pelo local. E que novas mudas de palmeiras foram plantadas como substituição. Versão registrada.

“MAIS BONITA DO MUNDO”

Bocalom aproveitou para dizer que as críticas que recebe é por estar transformando a avenida Chico Mendes, na avenida “mais bonita do Brasil, e se duvidar, até do mundo”. Transcrevo sem tirar uma vírgula. É pouco, ou querem mais? Menos, Bocalom, menos!

BOA MEDIDA

A Defensoria Pública está levando os seus serviços jurídicos até aos bairros. Boa e elogiável medida. Afinal, o Defensor Público é um dos quadros mais bem remunerados do estado.

COBRAR DO ZEQUINHA

Ao ver ontem o deputado Clodoaldo Rodrigues (REPUBLICANOS) cobrando melhorias para os ramais de Cruzeiro do Sul, é bom lembrar a ele que, a responsabilidade por ramais é do seu aliado, o prefeito Zequinha.

AÇÃO DE GOVERNO

Vendo uma propaganda do governo fiquei sabendo que o asfaltamento das ruas de Senador Guiomard, não foi obra da prefeitura do município, mas do governo do estado. Fica o registro.

BOM NÃO CONTAR

Mesmo com projeto aprovado na ALEAC, é bom os presidentes dos clubes profissionais do estado não apostarem no repasse desses recursos pelo governo. É uma novela que se arrasta desde que o Gladson assumiu o governo. O esporte acreano continua não sendo valorizado nesta gestão.

PEC DA ANISTIA

Pronta para ser votada, e com apoio até do PT, a PEC da Anistia, que dará perdão aos crimes eleitorais praticados pelos políticos na última eleição. Quando se trata de benefício próprio, a esquerda e a extrema-direita se unem. Esses são os políticos que nós elegemos. Não é sem sentido que em todas as pesquisas aparecem, como uma classe desacreditada.

FORA DO RADAR

Ouvi ontem de importante figura do MDB, que está fora de qualquer foco o vice do Marcus Alexandre (MDB) na disputa do PMRB ser do PT ou PCdoB. “Seria um desastre”, disse ele.

COMUNICAÇÃO OFICIAL

Ninguém se admire se o diretório municipal do PP se reunir e decidir numa votação interna que o candidato oficial do partido para a PMRB, é o secretário Alysson Bestene, e enviar a comunicação ao prefeito Bocalom. O assunto está em discussão no PP.

MINAR O ADVERSÁRIO

Há toda uma ação da vice-governadora Mailza Assis, no sentido de minar politicamente o senador Alan Rick (UB), no meio evangélico. E neste nicho, ela leva a vantagem de ter cargos para atrair aliados.

TENDA AMARELA

O candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, será recebido com uma grande festa no sábado, na Tenda Amarela, sede das reuniões do PSD, pelo senador Sérgio Petecão (PSD) e a militância partidária para uma confraternização partidária.

NOMES NA MESA

Os nomes não serão apresentados no sábado, mas o BLOG tem a informação de que quando for aberta a discussão sobre o vice da chapa de Marcus Alexandre (MDB), o PSD deve apresentar como nomes sugeridos para vice, a Marfisa Galvão e o deputado Eduardo Ribeiro (PSD).

SERIA UM MALUCO

Sobre o deputado Eduardo Ribeiro (PSD) ser vice, seria uma maluquice deixar a ALEAC, onde começa a encaminhar o mandato, para numa eventualidade de vitória do Marcus Alexandre ser vice-prefeito.

FIM DA CHORADEIRA

O governo Lula vai antecipar 10 bilhões para compensar estados e municípios, pela perda de ICMS. Um motivo para acabar a choradeira no governo do estado, que tem de fazer cortes nos gastos para não atrasar o salário dos servidores. O cofre vai estufar novamente.

A LÓGICA DA POLÍTICA

Na política, quando você assume um lado, é como casar com a viúva, tem de criar os filhos. O Gladson, quando demite indicados por aliados que querem fazer oposição, não está cometendo nenhuma crueldade, mas apenas seguindo a lógica do ditado que diz: – quem come do meu pirão, tem de provar do meu cinturão.

FALTA DE SENSIBILIDADE

Faltou ao Lula e sua deslumbrada Janja, um mínimo de sensibilidade para ir ao Rio Grande do Sul e ser solidário ao seu povo, pela maior tragédia com mortes no estado. Não adianta ficar no ar condicionado em Brasília, e ficar dizendo que vai mandar dinheiro. Mais na frente isso será lembrado numa campanha.

BEM PIOR

Este início mandato do Lula está sendo bem pior que os dois mandatos anteriores. Sua sorte é que o governo do Bolsonaro foi um desastre imbatível.

FRASE MARCANTE

“As substâncias químicas podem ser remédios ou venenos. A dose certa é que as diferencia”. Paracelso._