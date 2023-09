Escola do Legislativo do Acre apresentará experiência em evento na ONU, em Genebra

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) estará em destaque na 6ª edição da Semana de Avaliação em Escolas de Governo (SAEG), que ocorrerá nos dias 14 e 15 deste mês, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, na Suíça. O evento, com tema “Cooperação para a capacitação e avaliação da Agenda 2030 no serviço público”, reúne Escolas de Governo de todo o mundo e se destaca por sua ênfase na cooperação internacional e na promoção de ações para o Desenvolvimento Sustentável.

A Aleac, representada pelo presidente da Casa, deputado Luís Gonzaga, e a diretora da Escola do Legislativo Acreano (ELA), Rachel Farias, apresentará um Relato de Experiência que ressalta o compromisso do Estado do Acre em contribuir para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O projeto destacado é o “Jovem Parlamentar Acreano”, que tem foco na educação cidadã e foi selecionado como um exemplo relevante de iniciativa brasileira no cenário global. A Assembleia Legislativa do Acre envolve diretamente a Secretaria Estadual de Educação (SEE) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE), durante a primeira etapa do projeto.

O deputado Luís Gonzaga, presidente da Aleac, compartilhou a relevância e o entusiasmo de levar a Casa para a Europa: “É uma honra representar a Aleac, por meio da Escola do Legislativo Acreano, e assumimos o compromisso de alinhar nossos esforços com a Agenda 2030 da ONU. Não é apenas uma representação do Brasil, mas também desta Assembleia, em um evento de tamanho significado.”, declarou.

A diretora da Escola do Legislativo Acreano, Rachel Farias, falou sobre a importância da seleção e o que isso significa para a Aleac: “Apenas quatro escolas de Assembleias Legislativas foram selecionadas pelo SAEG e nós estamos entre elas. É um orgulho imenso ter a oportunidade de apresentar nosso projeto a comunidades internacionais e, assim, oferecer colaboração com instituições de outros países. Este evento promete ser um marco importante na promoção da cooperação internacional e no fortalecimento das escolas de governo, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, em busca do desenvolvimento sustentável”, disse.

Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de compartilhar experiências, participar de capacitações e estabelecer acordos de cooperação, tanto nacionalmente quanto internacional, com o objetivo de enfrentar os desafios da administração pública em busca de um futuro mais sustentável. A SAEG é organizada em parceria pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (ABC/MRE), Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL), Conselho Nacional de Secretários de Administração (CONSAD) e Instituto Rui Barbosa (IRB).

