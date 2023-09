Câmara votará pedido de cassação de vereador acusado de ameaçar colega

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), revelou que nesta quarta-feira, 13, a previsão do tempo será de muito sol, com tempo abafado em todos os 22 municípios acreanos. Segundo o Instituto, o tempo vai variar de parcialmente nublado a nublado e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas no Acre, entre o período da tarde e noite. Na regional do Alto Acre as temperaturas oscilam entre a mínima de 23°C e a máxima de 32°C, no Baixo Acre a previsão é que a mínima seja de 23°C e a máxima de 32°C. Já no Vale do Juruá a temperatura será de 23°C e 33°C, no Purus, a mínima será de 23°C e a máxima de 32°C, já na regional do Tarauacá/Envira, a mínima é de 23°C e máxima de...