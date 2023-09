Cadeirante perde volta para casa por falta de acesso em ônibus e líder do prefeito “acha graça”, diz vereador

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) estará em destaque na 6ª edição da Semana de Avaliação em Escolas de Governo (SAEG), que ocorrerá nos dias 14 e 15 deste mês, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, na Suíça. O evento, com tema "Cooperação para a capacitação e avaliação da Agenda 2030 no serviço público", reúne Escolas de Governo de todo o mundo e se destaca por sua ênfase na cooperação internacional e na promoção de ações para o Desenvolvimento Sustentável. A Aleac, representada pelo presidente da Casa, deputado Luís Gonzaga, e a diretora da Escola do Legislativo Acreano (ELA), Rachel Farias, apresentará um Relato de Experiência que ressalta o compromisso do Estado do Acre em contribuir para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável...