Vídeo mostra policiais militares com dificuldade em deter suspeitos no Acre

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) atualizou nessa segunda-feira (11) o levantamento semanal de preços, mostrando que, no Acre, o preço médio do litro da gasolina comum está em R$6,62 nesta segunda semana de setembro. Mesmo com redução de R$0,04 em comparação à semana passada, o valor é o maior entre os Estados no período e mantém a gasolina do Acre entre as mais caras do País em 2023. Além da gasolina comum, o diesel comum negociado no Acre a R$6,80 também é o mais caro do País nesta semana. Já o preço médio da gasolina aditivada chega a R$ 6,66 e o etanol está cotado a R$ 4,76. A botija de 13 quilos do gás de cozinha está custando R$112,19, mesmo valor da semana anterior....