Prefeitura de Rio Branco quer abertura de crédito de R$ 27 milhões para pagar educadores

Os ex-moradores da invasão Terra Prometida, desapropriados de suas casas em uma área pública no bairro Irineu Serra, em Rio Branco, estão acampados em frente o prédio da Assembleia Legislativa do Acre há 16 dias. O tempo decorrido foi marcado por manifestações, acusações ao governo e foi o estopim para a destituição da deputada estadual Michelle Melo da função de líder do governo na Casa Legislativa, já que a mesma passou a cobrar do próprio governo, que encontrasse uma solução. Mulheres grávidas e crianças estão entre os acampados na entrada da Aleac. Entenda o caso No dia 15 de agosto, forças de segurança participaram de uma mega-operação para dar cumprimento a um mandado judicial de reintegração de posse de uma área do estado, no bairro Irineu Serra, conhecida como invasão...