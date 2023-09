Palmeira derrubada pode chegar a R$ 20 mil; espécie chegou ao país pelo príncipe Dom João VI

A Prefeitura de Rio Branco fez a derrubada de uma Palmeira Imperial nesta terça-feira, 12, durante a execução de reestruturação do projeto de revitalização da Via Chico Mendes.

No Brasil, a primeira espécie da Palmeira Imperial foi plantada em 1809, pelo então príncipe Dom João VI, tornando-se símbolo da Aristocracia brasileira. Todas as palmeiras-imperiais cultivadas no país descendem desta primeira palmeira, que foi batizada de “Palma Mater” e acabou atingida por um raio, em 1972.

Por seu significado e beleza exuberante, em sites especializados, a venda de um exemplar da palmeira pode chegar a R$ 20 mil, dependendo de seu tamanho, idade e condições de saúde. Uma muda de 3 metros, por exemplo, pode ser encontrada na internet por R$ 750,00. Numa outra publicação, o proprietário de uma palmeira de 15 metros detalha as condições do objeto, à venda por R$ 20 mil: “seu tronco é roliço, nenhuma ondulação do início da raiz até as folhagens”.

De nome científico Roystonea oleracea, a Palmeira Imperial ou Palmeira Real é a maior espécie de palmeira do mundo e pode chegar aos 30 metros. Cobiçada em projetos urbanísticos, a planta compõe cenários em países da América Central, América do Norte, América do Sul, Antilhas, Colômbia, Caribe e Venezuela.