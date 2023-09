Mazinho Serafim lança ExpoSena Rural Show, maior feira de agronegócio do Purus

Está tudo preparado para a maior feira de agronegócio do Purus. Nessa segunda-feira, 11, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (Republicanos) lançou oficialmente a ExpoSena Rural Show. A Feira promete mexer com a economia da quarta maior cidade do Acre.

Mazinho apresentou a estrutura, programação, atrações, plano de segurança e logística da feira que acontece de 20 a 24 de setembro. Como convidados no lançamento, o prefeito de Sena recebeu representantes do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Governo do Acre, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), além de representantes da iniciativa privada, como a Honda Star Motos, que serão parceiros na realização do evento.

Programação da ExpoSena

A Comissão Organizadora promete fazer uma feira ainda mais diversificada que possa unir negócios e entretenimento. Espaço com praça de alimentação, exposição de implementos agrícolas, estandes e oportunidades de negócio e o tradicional rodeio são algumas das atrações.

Quem gosta da boa música não pode reclamar das atrações artísticas da edição deste ano. O seresteiro Zezo será o grande destaque da abertura no dia 20. Na quinta, o espaço será dedicado ao show gospel com o cantor e pastor Gersinho. Na sexta-feira, 22, o público conta com bandas locais e a participação especial da cantora goiana Eduarda Nunes. Já no sábado, 23, o show fica por conta da dupla Hugo e Tiago, e no domingo, 24, a festa será encerrada com o grande show do cantor Léo Magalhães.

Uma novidade deste ano é que quem vai aproveitar os shows nacionais vai poder ainda ajudar ao solidário trabalho realizado pela APAE. Idealizado pelo prefeito Mazinho Serafim e aceito pelo Ministério Público, toda a renda dos shows nacionais serão revertidas para a APAE. Os shows de Zezo, Hugo e Tiago serão cobrados um valor de R$ 5,00 o ingresso. O show do cantor Léo Magalhães o valor será de R$ 10,00. Os recursos serão utilizados para compra de equipamentos para a instituição na cidade.

A ExpoSena conta com o apoio do Governo do Estado, SEBRAE, Associação Comercial de Sena Madureira, Sindicato Patronal, Ministério Público, Corpo de Bombeiros, e Polícia Militar.