Gestores lotam auditório para oficinas do Tribunal de Contas em Cruzeiro do Sul

Só 5 % dos problemas em prestação de contas das prefeituras e governo do Estado são por má-fé ou mau uso do dinheiro público. O restante é por problemas com a informação. O dado foi repassado pela conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Naluh Gouveia, durante abertura das oficinas de capacitação ministradas pelo TCE a prefeitos, secretários municipais, chefes de departamentos estaduais e gestores de cidades do Vale do Juruá, que lotaram o auditório do Senac de Cruzeiro do Sul, nesta terça-feira, 12.

“Uma má prestação de contas pode resultar até em prisão. Então o Tribunal de Contas, por meio da Escola de Contas, esclarece aos gestores quanto a prioridades, uma melhor gestão e como evitar os problemas. A palavra do presidente Ribamar é que nós orientemos os gestores. Por isso, essas oficinas são importantes”, pontuou Naluh.

O evento terá continuidade nesta quarta-feira, 13. As oficinas abordam a nova Lei de Licitação e compras Públicas, o papel dos conselheiros do CACS Fundeb, Políticas Públicas, e descomplicando a prestação de contas.

“Com essa capacitação, nós nos antecipamos de forma pedagógica para minimizar os problemas e evitar desperdício do dinheiro público. Os gestores devem entender que a gestão precisa ser eficaz e eficiente para dar retorno à população”, ressaltou o presidente do TCE, conselheiro Ribamar Trindade.

Os prefeitos de Mâncio Lima, Isaac Lima, de Porto Walter, César Andrade, de Rodrigues Alves, Jailson Amorim e de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, participam das oficinas.

Zequinha diz que cerca de 100 secretários e técnicos da prefeitura de Cruzeiro do Sul participam do evento. “Uma oportunidade dessas, em que o Tribunal traz seus técnicos, nós temos que aproveitar para aprender com o TCE. Às vezes, nós temos dificuldades com o dia a dia da burocracia e aqui vemos a melhor forma de fazer tudo dentro da lei, que é o que todos queremos. Eu só tenho a parabenizar o Tribunal de Contas por trazer o TCE para perto de nós, gestores”, finalizou.