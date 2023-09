Estrada Variante é fechada por moradores de ramal em Cruzeiro do Sul

Moradores do Ramal do Escondido fecharam a Estrada da Variante, que dá acesso à Cruzeiro do Sul, pela BR-364, durante grande parte da manhã desta terça-feira (12). Muitas filas se formaram nos dois lados da Estrada, que só foi reaberta pelos manifestantes depois que eles se reuniram com o vice-prefeito, Henrique Afonso, vereadores, secretários, e representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul, na sede da prefeitura.

Ficou acertado que a gestão municipal vai enviar máquinas para o local na próxima segunda-feira, 18. No ramal, com 10 quilômetros de extensão, que é parte de um Projeto de Assentamento do Incra, vivem cerca de 50 famílias.

O presidente do Associação dos Produtores do Ramal, Pedro Azevedo, diz que a via vicinal necessita de aplicação de camada vegetal, bueiros. “Lá a gente produz milho, banana, macaxeira e açaí. As chuvas já estão começando e daqui a pouco a gente só consegue trazer produtos para cidade e vender se pagar a viagem de carroça no boi de R$ 150”, relata.

O vice-prefeito disse que a prefeitura trabalhou nos últimos três anos no Ramal. Afirma que para segunda-feira,18, já estava programado um serviço no local, o que está mantido. Mas destaca que prefeitura fará, desta vez, a melhoria e elevação das pontes e que não tem como aplicar camada vegetal na via.

“Fomos pegos de surpresa com esse fechamento da Variante porque estava acertado que começaríamos os trabalhos depois do dia 15 nas pontes. Nos últimos 3 anos, investimos cerca de R$ 300 mil lá. Este ano já atuamos lá, mas como se trata de um Projeto de Assentamento, precisamos unir forças com o Incra e também com o governo do Estado, por meio do Deracre, para conseguir atender as reivindicações da comunidade, que também nescessita de camada vegetal no ramal e água potável”, pontua Henrique.

Com o acordo de que os serviços da prefeitura serão iniciados no Ramal do Escondido na segunda-feira, 18, e a Variante reaberta para o tráfego de veículos, o representante dos moradores Pedro Azevedo avisa: “Se não forem, a gente fecha de novo a Variante”, concluiu.