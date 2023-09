Cooperacre firma parceria para potencializar a cultura do café

Dirigentes da Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre) estiveram em Mâncio Lima para visita técnica com objetivo de conhecer a experiência de produção da Cooperativa dos Cafeicultores do Vale do Juruá (Coopercafé). Os municípios do Juruá são referências na produção do café e tem atualmente mais de um milhão e oitocentos mil pés de café plantados.

O superintendente da Cooperacre, Manoel Monteiro, explica que o intercâmbio teve como foco conhecer a expertise e a experiência exitosa da Coopercafé. “Nosso objetivo é fortalecer a cadeia produtiva do café e poder se unir no Estado inteiro para garantirmos maior valor para nossa produção, já trabalhamos com as cadeias produtivas da borracha, castanha, palmito e frutas e estamos iniciando com a produção do café também”, disse.

A Cooperacre trabalha com o beneficiamento da castanha-do-Brasil, borracha, polpa de frutas tropicais, palmito de pupunha, defendendo o desenvolvimento sustentável aliado à preservação da diversidade natural e cultural da Amazônia.

Os produtos da Cooperacre, oriundos de uma ampla rede de produtores e produtoras familiares agroextrativistas do bioma amazônico, e sendo produzidos em bases sustentáveis com agregação de valor em processos industriais com alto padrão de qualidade, tem despertado interesse dos diversos mercados nacionais e mundiais.

Atualmente a Cooperacre possui 30 galpões comunitários para armazenamento, quatro galpões centrais e cinco indústrias para beneficiamento de castanha, polpas de frutas, palmito de pupunha e borracha. A Rede Cooperacre tem 22 associações e 14 cooperativas filiadas e atualmente exporta para 10 países. Em 2022 movimentou mais de R$ 38 milhões em produtos agroextrativistas da sociobioeconomia da amazônia, beneficiando diretamente cerca de quatro mil famílias.

Produção de qualidade

José Rodrigues de Araújo, presidente da Cooperacre ressaltou o conhecimento adquirido através da visita na Coopercafé e o compromisso com a produção de qualidade. “Viemos aprender e levar conhecimento, se fizermos um trabalho bem-feito, juntos e com uma produção de qualidade, podemos chegar muito longe”, enfatizou.

Potencializar a produção com vistas a exportação

O presidente da Coopercafé, Jonas Lima, agradeceu a troca de experiências com a Cooperacre e pontuou sobre a possibilidade de junção das cooperativas para potencializar a produção e venda dos seus produtos. “Agradeço a visita da comitiva da Cooperacre e enfatizo que a cultura do café é muito bonita e transformadora, junta famílias. É uma cultura que com certeza pode ser abraçada pela Cooperacre e com a expertise que eles têm, podemos avançar e pensar até na exportação do nosso café”, finalizou.