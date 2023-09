Carro cai de guincho do Detran na avenida principal de Mâncio Lima

Um carro que era transportado do quartel da Polícia Militar para a Delegacia de Polícia de Mâncio Lima caiu de cima do guincho do Detran na tarde desta terça-feira (12). Ninguém ficou ferido.

O caso aconteceu na Avenida Japiim, a principal do município de Mâncio Lima, onde há um grande fluxo de veículos e de pessoas.

O empresário Aderban Silva conta que havia acabado de passar pelo local quando foi deixar o filho na escola. “Onde o carro caiu é fluxo de passagem de muitas crianças e veículos como ônibus escolares e veículos de pais de alunos deixando os filhos. Graças a Deus que o sino já tinha tocado para os alunos entrar para aula e não havia ninguém ali. Eu tinha acabado de entrar para deixar meu filho”, relata.

A representante do Detran em Mâncio Lima, Ellen Cristhyne Santos Souza, classificou o caso como incidente. Ela disse que o guincho é da Ciretran de Cruzeiro do Sul e foi solicitado para fazer um transporte na cidade vizinha.

“Nesta terça-feira solicitamos o guincho de Cruzeiro do Sul para cá para fazer o transporte de duas motos do pátio da PM aqui para a Ciretran. Aí a Polícia Civil pediu para transportar esse veículo da PM para a nova delegacia e no caminho a fita soltou e o carro caiu do guincho. Essas são as únicas informações que eu tenho”, contou, sem comentar a situação do veículo que caiu, nem sobre o prejuízo do dono do carro ou para onde o mesmo foi levado depois do acidente.