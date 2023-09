PM prende casal armado de pistola 9mm e apreende carro roubado em assalto

Integrantes de uma guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar, sediado na Baixada do Sobral, prenderam na tarde de domingo (10) duas pessoas envolvidas em um assalto. Com eles foram apreendidos dois carros, um deles produto do roubo e outro que estaria sendo usado no apoio, além de uma pistola, munições e dinheiro. Apresentados na Delegacia de Flagrantes, foram autuados por crimes de roubo, porte ilegal de arma e de munições.

O assalto ocorreu no Loteamento do Amapá, no Segundo Distrito da cidade, tendo os policiais militares sido acionados via Copom para atender a ocorrência. Depois de realizarem buscas em vários pontos da cidade, passavam pelo Conjunto Manoel Julião quando visualizaram o veículo roubado, uma van de passageiros. Após uma breve consulta no sistema e confirmar o roubo, o veículo foi apreendido, bem como uma caminhonete que era usada no apoio.

No local, foram presos um homem e uma mulher, e no interior de um dos veículos apreendidos uma pistola 9 mm, 20 cartuchos do mesmo calibre, intactos, um facão, dinheiro e outros objetos. Todo o material apreendido, bem como o casal foram apresentados junto ao delegado plantonista na Delegacia de Flagrantes (Defla), que tomou as providências cabíveis.