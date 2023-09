Petecão viabiliza mais de R$ 28 milhões para a pavimentação de vias em 13 municípios

O Progressistas (PP) dará o pontapé inicial à corrida pela sucessão do prefeito Bira Vasconcelos, em Xapuri. Fonte no partido informou ao ac24horas que o advogado Maxsuel Maia será lançado como pré-candidato pelo líder maior da agremiação no município, o deputado Manoel Moraes, sob as bênçãos da presidente estadual, a vice-governadora Mailza. Para o lançamento, está prevista a realização de um grande ato de filiação no município, na próxima semana, que levará ao Progressistas alguns nomes de relevância na política local, como a atual vice-prefeita, Maria Auxiliadora, esposa de Moraes, atualmente filiada ao União Brasil (UB) Alguns vereadores, como Clemilton Lima, do PL, e o presidente da Câmara, Eriberto Mota, PSB, também rumam ao partido do governo, que sob o comando do hoje único deputado com base na cidade tem...