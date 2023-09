Iapen promete reunião com manifestantes e trânsito é liberado em Rio Branco

Teve fim a manifestação de familiares de apenados e ex-moradores da invasão Terra Prometida que paralisou o centro de Rio Branco na manhã e parte da tarde desta segunda-feira, 11.

Às 14 horas, com a chegada do Diretor Operacional do Instituto de Administração Penitenciária do Acre, Tiênio Rodrigues e a promessa de uma reunião com a presença do presidente da instituição, Alexandre Nascimento, os manifestantes liberaram a Avenida Ceará e as ruas Marechal Deodoro e Rui Barbosa, descongestionando o trânsito na região.

Em uma reunião no local da manifestação, Tiênio Rodrigues ouviu as reclamações dos familiares dos presos: “nem reclamamos tanto pela questão da visita, sabemos que eles erraram, mas a questão é que chegamos no presídio e perguntamos das coisas que mandamos aos presos e eles [administração dos presídios] dizem que a ordem é não deixar passar o que compramos. Além disso, pedimos o fim da violência psicológica, ficam batendo nas grades durante a madrugada sem deixar eles dormirem, rasparam os cabelos de todos”, disse uma manifestante.

Em resposta, o diretor operacional disse que, na presença do presidente da instituição, nesta terça-feira, 12, às 14 horas, na sede do IAPEN, serão ouvidas todas as reclamações e as solicitações serão atendidas na medida do que for possível, mas negou que materiais de higiene tenham sido barrados pelas administrações do presídio.

“Todos os itens que estão sendo repassados pelas famílias, principalmente de higiene pessoal, das toalhas aos colchões, estão sendo entregues. Mas na reunião com os familiares, vamos conversar com todos os assuntos. O presídio [Antônio Amaro] está passando por readaptação, reforma, foi todo depredado, tudo isso está sendo verificado”, disse.

As guarnições da Polícia Militar que estiveram presentes desde o começo da manifestação, sob comando da Capitã Theanne, foram bastante elogiadas pelas manifestantes – que na maioria são mulheres e mães dos presos. “É a primeira vez que são gentis e nos tratam com respeito”, disse a mãe de um presidiário.