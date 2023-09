Familiares de detentos juntam ex-ocupantes da Terra Prometida para inflar protesto no Centro

Por questões de segurança, a Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida na capital acreana como Ponte Metálica, foi interditada recentemente. Apesar disso, a falta de fiscalização no local faz com que motoqueiros trafeguem livremente pela ponte, que, conforme análises de engenharia, está com parte de sua estrutura comprometida. A demora nos reparos da estrutura já foi, inclusive, alvo de críticas na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac). Nesta manhã de segunda-feira, 11, um vídeo que circula nas redes sociais e grupos de WhatsApp mostra o tráfego livre e constante de motos na ponte. A RBTrans, responsável pela fiscalização no trânsito na capital acreana, não se manifestou se vai fiscalizar o tráfego de motocicletas no local. VEJA VÍDEO: