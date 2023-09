Envolvido até os dentes, diz Lula sobre Bolsonaro e tentativa de golpe

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira, 11, uma portaria que destina R$ 196.934,85 para criação de 21 novas vagas no município de Porto Acre. No geral, o governo liberou R$ 95.226.251,05 milhões para novas matrículas em turmas de educação infantil, em 221 municípios do país. Porto Acre foi o único do Estado que realizou o cadastro das novas vagas conforme prevê a Lei 12.722/2012, que estabelece as regras para o apoio financeiro da União com o objetivo de ampliar a oferta de educação infantil. O recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) é destinado às creches e escolas públicas, ou instituições sem fins lucrativos conveniadas com o poder público. Segundo uma...