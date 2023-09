Cartada para voltar ao Poder 

O MDB vem de uma série de derrotas majoritárias. Perdeu as três disputas da prefeitura em que se meteu: com Fernando Melo, Eliane Sinhasique e Roberto Duarte. Para o governo, também, vem de fracasso na eleição passada com a candidatura da ex-deputada federal Mara Rocha. Há mais de 20 anos o MDB luta, mas não consegue eleger um governador ou um prefeito de Rio Branco.

O que acontece é que as lideranças do MDB envelheceram, e o partido limita-se, basicamente, aos caciques Flaviano Melo, com nicho em Rio Branco e municípios do Alto Acre; e o Vagner Sales, com força política no Juruá. E ambos estão vindo de derrotas. O Flaviano não se reelegeu deputado federal. E o Vagner Sales não conseguiu reeleger a sua filha Jéssica Sales a deputada federal.

Sintetizando, o MDB não tem no seu quadro original um forte candidato para a PMRB. A entrada no partido do ex-prefeito Marcus Alexandre foi como um elixir de rejuvenescimento para o MDB. Pode ser a largada para que o MDB viva uma nova era de formação de quadros novos. E pela primeira vez depois de vários fracassos, enfim, o MDB terá no Marcus Alexandre (MDB) um nome altamente competitivo para a PMRB. As pesquisas estão mostrando.

Se os números positivos vão se manter ou se modificar na campanha, se ele vai ganhar, isso é lá com o eleitor. Mas a candidatura do Marcus é a grande cartada do MDB para tentar voltar ao poder. Mas a última palavra quem dará será sua majestade, o povo.

CAPÍTULO FINAL

As demissões de ocupantes de cargos de confiança do governo indicados pela deputada Michelle Melo (PDT), é o último capítulo do rompimento político de ambos. Ninguém é ingênuo para não saber que o convencimento do governador Gladson para o ato veio do chamado “núcleo duro” do governo.

RELIGIOSO E PROFANO

A vice-governadora Mailza Silva, quando perguntada sobre o foco das suas orações na Marcha para Jesus, respondeu que era para as famílias acampadas na Aleac. Oração nunca faz mal, mas a solução do problema não é religioso, mas profano, depende de uma vontade do seu governo.

QUADRO VERGONHOSO

Mas como uma ação se conecta com a outra, é deprimente ver idosos e crianças em colchões no chão, em frente da ALEAC. Fica mal para a imagem do governo e para a imagem da Assembleia Legislativa.

MARCHA DOS SELFIES

Paralelo à Marcha para Jesus teve a Marcha dos Selfies, protagonizada pela vice-governadora Mailza Assis, com suas imagens inundando as redes sociais, na maioria das vezes com o secretário Alysson Bestene ao seu lado. Alysson é postulante a disputar a PMRB e a Mailza deverá disputar o governo em 2026.

REI MORTO, REI POSTO

Na Marcha para Jesus do ano passado, além de ter sido um grande comício com gritos de mito, em cada esquina do trajeto tinha uma banca vendendo camisetas com a estampa do Bolsonaro. Neste ano sumiram todas. Rei morto, Rei posto.

SEM DISCURSOS

A Marcha para Jesus este ano teve um ponto positivo, o de não facultar a palavra no carro de som para os políticos darem seus recados e aparecer para a multidão evangélica.

PRIMEIRAS CONDENAÇÕES

Os primeiros julgamentos no STF da primeira leva do grupo que depredou os três poderes, em Brasília, a acontecer amanhã, deverão marcar as primeiras condenações e fixação das penas dos réus. As penas devem ser pesadas. É o que dá pegar corda do Bolsonaro, que está livre e leve, se lixando com o que vai lhes acontecer.

GOLPE FATAL

A delação premiada autorizada pelo STF do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o oficial do Exército, Mauro Cid, é o pior que poderia acontecer ao ex-presidente. Cid era a pessoa mais próxima dele e sua delação pode ser um golpe jurídico fatal para complicar ainda mais o Bolsonaro, que já está inelegível.

CANETA AZUL

Todos os aliados políticos que tentaram se insurgir e colocar o governador Gladson nas cordas, fracassaram. Esqueceram que, quem tem a caneta azul é o Gladson, que tirou todos do governo. Poder é para ser exercido ou se desmoraliza.

NÃO CAIU A FICHA

Um político ferrenho da oposição comentou ontem, com o BLOG, sobre a ausência do Jorge Viana nas conversas políticas sobre a pré-campanha para a prefeitura da capital: “O Jorge deve querer aparecer no ano eleitoral, esquece que seu tempo de dar autógrafo já passou”.

YES, NÓS TEMOS CRACOLÂNDIA

O fato ocorrido com duas mulheres que caminhavam no final de semana próximo à sede da MPE, quando dois marginais tentaram lhes assaltar munidos de faca; só comprova que o centro da cidade virou zona de perigo, e dominada por noiados que posam de sem teto. Esfaqueamentos, já se registraram. Agem de dia. E vá se aplicar uma surra num vagabundo desse que vem o Direitos Humanos enquadrando quem é cidadão de bem em crime de tortura. O bandido acaba sendo o certo. Onde está o policiamento ostensivo, no centro da cidade?

SALVADOR ALLENDE

Para quem quer saber o que é ser governado por uma ditadura, não pode deixar de assistir um documentário da GLOBO NEWS, que mostra a barbárie que aconteceu no Chile com aval do Brasil e EUA, no golpe militar que tirou Salvador Allende da presidência do país. Ditadura militar, no Brasil, nunca mais!

GASTOU DEMAIS

O corte dos gastos decretado pelo governador é uma prova de que o governo gastou mais do que podia com contratação de cargos de confiança, patrocínio de feiras agropecuárias, festivais de praia e etc. Do saco que tudo se tira, fica sem fundo.

ANTES DE TUDO

Para ser candidato a governador com chance de se eleger, o prefeito Mazinho Serafim terá que construir antes de tudo um grande arco de alianças políticas. O PODEMOS, seu partido, é uma sigla nanica no estado.

MUITO IMPROVÁVEL

Uma candidatura sua colocaria lenha na fogueira, mas é muito improvável que o deputado Clodoaldo Rodrigues (REPUBLICANOS) venha a ser candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul. Ser candidato implica no rompimento com o prefeito Zequinha, em cuja gestão tem cargos de confiança.

SONHO DO BOCALOM

O sonho político do prefeito Tião Bocalom é o de disputar a reeleição, tendo o secretário Alysson Bestene como o vice da sua chapa. Seria a única maneira de garantir a sua candidatura pelo PP.

QUE BOBAGEM

De vez em quando o Lula solta uma abobrinha. Uma das últimas foi defender o voto secreto no STF, abolindo a norma constitucional da publicidade. Tem que se conhecer, sim, como é que votam nossos ministros.

FRASE MARCANTE

“Não tenha medo de errar, mas tenha medo de repetir os mesmos erros”. Ditado chinês.