Na Marcha Para Jesus, políticos revelam motivos de suas orações ao ac24horas

As autoridades políticas que marcaram presença da Marcha Para Jesus 2023, em Rio Branco, não puderam usar o microfone do evento e nem subir nos trios elétricos, mas não foram impedidos de fazer suas intercessões a Deus.

A reportagem do ac24horas questionou a vice-governadora Mailza Assis, o senador Alan Rick (União), os secretários de governo Alysson Bestene, pastor Alex Carvalho (Assistência Social), o deputado-estadual Eduardo Ribeiro (PSD), deputado-federal Eduardo Veloso (União), e o pré-candidato a Prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB) sobre quais seriam os seus motivos de clamor.

Vice-governadora do Acre, Mailza Assis, revelou que intercederia pelos ex-moradores da invasão Terra Prometida, que acampam na Assembleia Legislativa. “Essas questões são complicadas, mas estamos trabalhando, esse é o momento que podemos pedir graça, força e meios para que a gente conseguir vencer todas as demais lutas que, porventura, virão”, disse.

O senador Alan Rick (União), ressaltou o valor profético da Marcha e a necessidade de sua misericórdia: “Viemos profetizar que Deus é o Senhor da nossa nação e nosso Estado. Que Deus venha com graça e misericórdia para resgatar e curar as pessoas. Estamos clamando pelo amor de Cristo sobre nós, sobre nossa terra, que Deus nos ajude e nos dê forças”.

Alex Carvalho, secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, disse que o foco de sua oração é a paz: “pela paz do Acre, pela paz do Brasil. Temos que aproveitar esse momento e alinhar o coração do povo com o de Deus, sabemos que temos dificuldades, mas que tudo pode ser resolvido quando as duas partes querem resolver. Que Deus seja glorificado e que abençoe nossa vida”.

O deputado-federal Eduardo Veloso (União), disse que apesar de ser católico, os cristãos devem se unir em clamor. Segundo o deputado, sua oração no evento é direcionada à juventude: “que a igreja, seja ela qual for, seja instrumento para salvar os jovens de qualquer desvio”.

O secretário de governo, Alysson Bestene (PP), foi diverso: “Vou orar pela situação do governo na Assembleia, pelas autoridades do estado. É momento de louvar ao Senhor pensando no melhor ao próximo, em servir melhor, pedir prosperidade e paz para toda a população do estado do Acre”.

O evento, que iniciou às 16:20h sob ameaça de temporal, percorreu a rodovia Chico Mendes das proximidades do Calçadão da Gameleira até o estádio Arena da Floresta, onde acontece o show da artista gospel Isadora Pompeu. Autoridades políticas não puderam acessar os dois trios elétricos que acompanharam a multidão e tiveram que acompanhar o evento a pé.

A organização da Marcha Para Jesus tenta reverter a imagem de movimento bolsonarista habitual do evento nos últimos anos. Diferente de outros anos, onde veículos adesivados, camisas personalizadas e outros itens faziam menção ao então presidente Jair Bolsonaro, o verde amarelo presente na Marcha Para Jesus de 2023 parece ter sentido mais patriótico do que político.

Rodrigo Mafra, pastor da Igreja Metodista Wesleyana do bairro Aeroporto Velho, defendeu que o propósito do evento é proporcionar a comunhão entre os cristãos, concentrando-os em uma oração pelas ruas da cidade. No entanto, segundo Rodrigo, a mistura entre a política e a instituição igreja é perigosa: “quando eu vejo um líder espiritual com pretensões políticas, fico preocupado, porque não foi isso que a bíblia nos ensinou”, disse.

A apóstola Deyse Costa, uma das 14 lideranças que coordenam a Marcha Para Jesus 2023, disse: “virou um comício, tanto que a maioria de nós que estamos aqui hoje não participamos das quatro últimas Marchas porque ela foi 100% levada pro lado político, e isso não é o nosso propósito. Essa Marcha vai voltar às origens, deixar de ser comício, ser de fato um ato profético de benção para a nossa cidade”.