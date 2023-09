Lotofácil da Independência: 65 apostas acertam os 15 números e levam R$ 2.9 milhões

O trabalhador rural Raimundo Simonal Freitas da Silva, de 46 anos, morreu vítima de uma derrubada de árvores em uma colônia na Invasão do Doutor Arnaldo e seu amigo Nilson de Oliveira Mota, de 42 anos, ficou ferido no final da tarde deste sábado, 9, na Vila do V, no município de Porto Acre, no interior do Acre. Segundo informações de testemunhas, Raimundo e Nilson estavam realizando a derrubada na invasão situada no ramal São Vicente, que tem acesso pelo ramal dos Paulistas, quando inesperadamente o tronco de árvore caiu por cima das vítimas. Um morador da região ouviu os estralos quando a árvore foi derrubada e em seguida escutou os gritos de Raimundo e Nilson, quando foi averiguar no local encontrou a árvore por cima das vítimas. Foi pedido...