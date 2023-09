Isadora Pompeo reúne mais de 12 mil pessoas no encerramento do Marcha

O Marcha para Jesus 2023, realizado neste sábado, 9, que teve início com a concentração no Calçadão da Gameleira, onde o público evangélico percorreu o trajeto até o estacionamento da Arena da Floresta, em Rio Branco, contou com atos proféticos e o show da cantora nacional Isadora Pompeo, onde mais de 12 mil pessoas prestigiaram as canções gospel.

Esse ano, o evento foi totalmente voltado para momentos de oração e sem caráter ideológico político, fato corriqueiro na edição de 2022. Com milhares de balões nas cores branco e amarelo e o público cantando as canções gospels em vários ritmos diferentes, os líderes das denominações evangélicas dividiram o evento em duas partes: na primeira, Isadora Pompeo, atração nacional, fez o início do show por cerca de 30 minutos e, em seguida, ela entregou o palco para que os pastores realizassem uma oração para as autoridades do Estado, do Brasil e de Israel.

O pastor e presidente da Ameacre, Eldo Gama, revelou que a edição do Marcha para Jesus deste ano é um sucesso, tanto na parte espiritual como na parte da organização. “Esse ano fizemos uma oração às autoridades , depois eles foram ao camarim assistir ao show”, contou.

Gama deixou claro que houve dois públicos e com relação ao show gospel ele revelou que os presentes no estacionamento da Arena da Floresta ultrapassaram as 12 mil pessoas.

A cantora Isadora Pompeo conversou com o ac24horas e disse que está feliz em retornar ao Acre, onde já esteve em outras duas oportunidades. “Muito feliz e o público pode ter certeza que darei meu melhor porque é Deus quem vai me conduzir. É um tempo onde não devemos ter medo de nos posicionar”, declarou.

Pompeo acrescentou que defende a apresentação dos políticos na Marcha para Jesus. “É importante que a população conheça. A palavra de Deus diz que não existe um líder sequer que não venha do senhor”, ressaltou.

Tratamento diferenciado a classe política

Já a classe política, que em edições anteriores, se utilizaram do microfone para propaganda eleitoral, desta vez, não fizeram discursos, nem mesmo a governadora em exercício, Mailza Assis e o senador da República, Alan Rick.

Questionado sobre a mudança no trato com as autoridades, o senador Alan Rick disse que aprovou. “Espero que seja sempre assim”, declarou.

Presente no evento quase todos os anos, a evangélica Antonieta de Carvalho, moradora do bairro Bahia Nova, na capital, revelou que a Marcha para Jesus deste ano é de fato uma adoração ao senhor. “Graças a Deus estamos adorando ao senhor de verdade, isso é muito importante. Que as próximas edições sejam assim”, argumentou.

Entre as autoridades presentes no evento, estavam o secretário de governo, Alysson Bestene, os deputados federais, Roberto Duarte e Eduardo Veloso, o vereador e pastor Arnaldo Barros, Marcus Alexandre e demais autoridades.