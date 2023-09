Idoso de 65 anos tenta atravessar faixa de pedestre e morre atropelado em Rio Branco

A Marcha para Jesus deste ano saiu às ruas com um objetivo principal: deixar de ser vista como um evento político. E se tem uma coisa que ajuda na atmosfera da festa é a presença da juventude. Uma multidão de jovens, de várias igrejas, deu o tom de alegria ao evento. O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, esteve no meio da galera e mostra a participação de milhares de adolescentes que cantaram e pularam as músicas tocadas por dois trios elétricos no percurso da Gameleira até o estacionamento do Estádio Arena da Floresta. Pela experiência de anos anteriores, a organização já sabe que a alegria e a descontração do público jovem é certeza de sucesso da Marcha e exatamente por isso, é prioridade montar as caravanas que saem de diversos...