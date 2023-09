Governo vai lançar programa de bolsas de pesquisas para mães solos

No próximo mês de outubro, o governo do Acre deve lançar um programa de bolsas de pesquisas que planeja mudar a realidade de mães solos que possuem dificuldades de estudar.

O programa de iniciação científica promete ser o primeiro do gênero na Amazônia e vai se chamar “Mães da Ciência” e vai investir um total de R$ 2 milhões em bolsas para financiar linhas de pesquisa.

Serão oferecidos pelo programa três tipos de bolsas: A Bolsa Preceptoria, destinada a professores especialistas (mestres e doutores), de todo o Estado do Acre; A Bolsa Mentoria para professores das diversas áreas do conhecimento do Ensino Médio regular ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA), lotados nas Instituições Públicas de Ensino do Estado e a Bolsa Aluna Nota 10 para alunas (mães solo) devidamente matriculadas e frequentando a escola pública. Os participantes deverão ser, necessariamente, da rede pública.

Para quem for selecionado para a Bolsa Preceptoria, o valor será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em parcela única. No caso da Bolsa Mentoria, o valor é de R$ 5 mil (cinco mil reais) também em parcela única. Por fim, as alunas que são mães solo, selecionadas, vão receber do programa R$ 300 reais mensais durante sete meses.

O programa “Mães da Ciência” estabelece ainda como temas prioritários para os projetos voltados aos Pesquisadores:

· Impactos da gravidez na adolescência na estrutura familiar e social das mães-pesquisadoras;

· Mães adolescentes e jovens que sejam provedoras do lar;

· Modo de vida e conhecimento regional da adolescência e da juventude entre as mães provedoras do lar;

· Territórios de Mulher;

· Cultura, história e vida social das adolescentes e jovens mães provedoras do lar;

· Segurança e soberania alimentar;

· Formas de organização da adolescência e da juventude do universo pesquisado;

· Juventude, adolescência e gravidez precoce, desemprego e violência;

· Políticas Públicas e Juventude no universo pesquisado;

· Bioeconomia na Amazônia e monitoramento dos ativos ambientais;

· Trabalho e cadeia produtiva que possam envolver as mães do universo pesquisado;

· Injustiça e Racismo ambiental;

· Turismo de base comunitária no universo pesquisado;

· Justiça Climática;

· Direitos da Mulher, Educação e Saúde.

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (FAPAC) lança o programa em outubro, quando informará os demais critérios, documentação exigida e estágios para a seleção, iniciar a mobilização e as oficinas e começar o pagamento das bolsas no início de 2024.

“É um programa pioneiro na Amazônia. Temos já R$ 2 milhões garantidos de emendas da Vice-Governadora Mailza quando era senadora e estamos dialogando com as demais deputadas federais para que elas coloquem emendas no programa”, destacou Moisés Diniz, presidente da Fapac.