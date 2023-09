Marcha Para Jesus 2023 reúne 10 mil cristãos em Rio Branco, diz organização

Cumprindo a determinação da organização da Marcha Para Jesus 2023, a classe política presente no ato deste sábado, 9, não teve envolvimento e discursos políticos no palco onde haverá a apresentação da cantora gospel Isadora Pompeo. O apóstolo e organizador, Alexandre Bastos, fez uma oração com demais pastores e, em seguida, chamou as autoridades de Estado para receber as bênçãos, no entanto, diferente do ano passado, não houve passagem de palavra aos representantes, nem mesmo para a governadora em exercício, Mailza Assis. "Que Deus ilumine e abençoe o trabalho de vocês", declarou Bastos durante o ato profético. Além de Mailza, subiram ao palco o senador Alan Rick, os deputados federais, Roberto Duarte e Eduardo Veloso, o vereador Arnaldo Barros e o secretário de assistência social, Alex Carvalho.