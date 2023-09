Fiéis começam caminhada em Marcha Para Jesus 2023, em Rio Branco

Na tarde desta sexta-feira, 8, um acidente envolvendo dois barcos aconteceu no Rio Môa, no município de Mâncio Lima, e pelo menos três pessoas ficaram feridas e foram levadas para os hospitais da própria cidade e também para Cruzeiro do Sul. Segundo testemunhas, dois barcos se chocaram no Môa, que é afluente do Rio Juruá. Uma das embarcações levava empresários, políticos e apoiadores. Os nomes divulgados até agora são do vereador de Mâncio Lima, Evandro Nascimento, e dos empresários Chicão, Cristiano da agropecuária e Zé Côco. Três pessoas deram entrada no Hospital Abel Pinheiro em Mâncio Lima e uma foi transferido para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Os nomes dos feridos não foram divulgados. O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, tentente Josadaque Ibernon,...