Criminoso invade residência e fere com um tiro adolescente em zona rural de Rio Branco

O número de empresas cresceu 10,08% no Acre em 2023 na comparação com o resultado do ano de 2022. De acordo com o Empresômetro, plataforma do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), em 2022 existiam 44.281 empresas no Acre e, neste ano, até 30 de agosto, são 48.748. Desse total, 64,86% são empresas individuais, mas não há informação de microempreendedor (MEI). Rio Branco concentra 60,64% do total de empresas no Estado. Cruzeiro do Sul, com 5.679 empresas, aparece em segundo e Brasiléia (1.680) é a terceira. O comércio apresenta grande número de empresas. O IBPT explica que o projeto Empresômetro inicialmente se mostrou um “verdadeiro” censo das empresas e entidades públicas ou privadas atuantes no mercado nacional, capaz de contabilizar em tempo real o número de novas empresas e apresentar...