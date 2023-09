Chuvas nas cabeceiras do Rio Acre provoca aumento de quase 20 centímetros no Rio Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) decidiu emitir uma recomendação para que a prefeitura do município de Feijó, interior do Acre, realize adequação nos gastos com diárias destinada a servidores públicos. O documento foi publicado na edição do Diário Eletrônico de quarta-feira, 6. O órgão controlador relembrou que, recentemente, foi instaurado uma Notícia de Fato com vistas a apurar o aumento de 89,64% no mesmo período do ano de 2022, e de 55,92% de gastos relativos ao pagamento de diárias no mesmo período de anos subsequentes pela Prefeitura Municipal de Feijó. A promotoria ressaltou que com base em ofício nº111/2023, verificou-se a procedência do aumento de 89,64% no mesmo período do ano de 2022 e, por essa razão, determinou a recomendação de readequação. "A presente Recomendação visa adequar...