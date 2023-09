Apóstola Dayse diz que edições anteriores da Macha Para Jesus eram comícios políticos

Em um esforço para desfazer a imagem de movimento político, coordenadores da Marcha Para Jesus 2023, em Rio Branco, pregaram um afastamento entre política e as igrejas, ao preço de reconhecer que edições anteriores do evento funcionaram como palanque eleitoral. Especialmente nos últimos anos, a celebração cristã foi marcada pelo forte apelo político em favor do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.

Diferente de outros anos, onde veículos adesivados, camisas personalizadas e outros itens faziam menção de Bolsonaro, o verde amarelo presente na Marcha Para Jesus de 2023 parece ter sentido mais patriótico do que político.

Rodrigo Mafra, pastor da Igreja Metodista Wesleyana do bairro Aeroporto Velho, defendeu que o propósito do evento é proporcionar a comunhão entre os cristãos, concentrando-os em uma oração pelas ruas da cidade. No entanto, segundo Rodrigo, a mistura entre a política e a instituição igreja é perigosa: “quando eu vejo um líder espiritual com pretensões políticas, fico preocupado, porque não foi isso que a bíblia nos ensinou”, disse.

A apóstola Deyse Costa, uma das 14 lideranças que coordenam a Marcha Para Jesus 2023, disse: “virou um comício, tanto que a maioria de nós que estamos aqui hoje não participamos da quatro últimas Marchas porque ela foi 100% levada pro lado político, e isso não é o nosso propósito. Essa Marcha vai voltar às origens, deixar de ser comício, ser de fato uma ato profético de benção para a nossa cidade”.

Durante o trajeto da Marcha, que sai do Calçadão da Gameleira e vai até o estádio Arena da Floresta, os cristãos farão orações pedindo benção e sabedoria às autoridades, inclusive pelo Presidente da República, Lula: “vamos orar pelo Lula sim, porque a bíblia nos manda interceder pelas autoridades. Se a gente não orar por ele, estamos lascados”.

A Marchas Para Jesus é a maior manifestação de fé evangélica do Brasil e acontece em todos os estados do país. Em Rio Branco, 30 mil fiéis são esperados para o evento, que termina com o show da cantora Isadora Pompeu, no estádio Arena da Floresta.