Após Terra Prometida, ocupantes da invasão Favelinha temem expulsão e derrubada de barracos em Rio Branco

Mais uma embarcação naufragou após bater em um tronco no Rio Juruá, em menos de uma semana. Desta vez, o acidente aconteceu entre os municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. Ninguém se machucou e não houve mortes. Com o baixo volume de água no Juruá, a embarcação não afundou completamente e o motor e a carga foram retirados por pessoas que estavam no batelão. VEJA TAMBÉM: Barco com 25 pessoas bate em tronco e naufraga no Rio Juruá Este é o segundo naufrágio no Rio Juruá em menos de uma semana ocasionado por troncos que furam os cascos dos batelões. No último domingo,3, um barco com 25 pessoas naufragou no manancial, na altura do município de Rodrigues Alves. Segundo testemunhas, a embarcação, fazia a rota de Porto Walter para...