Acreana de 20 anos é presa em Fortaleza com 30 quilos de maconha e cocaína

A reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino, reuniu-se com o deputado estadual Gilberto Lira (União) e o secretário municipal de Educação de Sena Madureira, Altemir Lira, para discutir a expansão de cursos de graduação em municípios do Acre, priorizando Educação Física, Ciências Biológicas e Letras/Inglês. Durante o encontro, o secretário apresentou a demanda do município de Sena Madureira por cursos de Educação Física e Pedagogia. Ele disse que há necessidade de formar profissionais capacitados para atuar no ensino infantil, do 1º ao 5º ano, e ressaltou a importância de oferecer cursos de qualidade que atendam os anseios da comunidade. Presente no diálogo, o deputado Gilberto Lira destacou a importância do ensino a distância (EaD) para alcançar mais alunos no interior do Estado. A reitora Guida Aquino informou...